Ooievaars poepen met deze hitte over hun poten, maar waarom?

HERWIJNEN - Ook ooievaars hebben last van de hitte. Om toch zo koel mogelijk te blijven, poepen de dieren over hun poten. Het verdampen van de ontlasting onttrekt warmte aan de vogel, waardoor de ooievaar afkoelt. In plaats van roze poten hebben veel ooievaars daarom nu juist witte, ondergescheten poten.

Ondanks dit slimmigheidje heeft de ooievaarsopvang in Herwijnen momenteel haar handen vol aan het helpen van vooral jonge dieren. Volwassen ooievaars hebben moeite om voldoende voedsel voor de jongen te vinden. Zo zitten de regenwormen momenteel diep weggekropen in de grond. 'Het lukt de vogels nu vaak alleen maar om wat kleine insecten te vangen, maar dat is niet genoeg', legt Piet van Andel van de ooievaarsopvang uit.

De tekst gaat door onder de video.

'Niet te doen voor die dieren'

De jonge dieren zitten de hele dag op het nest in de brandende zon te wachten, terwijl hun ouders voedsel zoeken. 'Dat is niet te doen voor die dieren', zegt Van Andel. Veel jonge ooievaars zijn dan ook te verzwakt om zich na het verlaten van het nest meteen al zelf te kunnen redden. 'In de grote boom op het kerkhof in Herwijnen werden dit jaar maar liefst vijftien jongen geboren, slechts twee daarvan hebben het overleefd.'

Op dit moment worden elf ooievaars opgevangen in Herwijnen. Met deze dieren gaat het alweer een stuk beter. Ze krijgen water en voedsel om weer aan te sterken. Piet van Andel verwacht dan ook dat zij er over een aantal weken klaar voor zijn om naar Afrika te vertrekken.