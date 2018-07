Handen tekort in Gelderse wijkzorg tijdens de zomer

ARNHEM - Gelderse zorginstellingen hebben deze zomer grote moeite om het zomerrooster voor de wijkverpleging rond te krijgen. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS.

Zeven Gelderse instellingen deden mee aan een enquête van de NOS. Twee geven aan dat ze gaten in hun zomerrooster hebben, drie andere lukt het met kunst- en vliegwerk nog net om het rooster rond te krijgen. Zij laten het huidige personeel overuren draaien en huren tijdelijke krachten in.

In totaal dachten de Gelderse zorgorganisaties bij het beantwoorden van de enquête dat zij in juli 43 fulltime arbeidsplaatsen (fte) niet ingevuld zouden krijgen, ze hebben medewerkers in dienst voor 728 fte.

Flyeren en werving via sociale media om personeel te vinden

De problemen om geschikt personeel voor de zomer te vinden, zorgen ervoor dat de zorginstellingen nieuwe aanmeldingen afwijzen indien nodig. Ook wordt hulp voor patiënten tijdelijk door anderen overgenomen. De zorgorganisaties proberen op allerlei manieren het personeelstekort aan te vullen. Ze flyeren, werven personeel op scholen en proberen via sociale media nieuwe collega's te vinden.

Zie ook: NOS: Wijkzorg zet kantoorpersoneel in tegen gaten zomerroosters