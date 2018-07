Na vondst harddrugs: appartement Arnhem drie maanden gesloten

ARNHEM - Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem heeft een appartement voor drie maanden laten sluiten, omdat er een grote hoeveelheid harddrugs is gevonden.

Het gaat om een appartement in een complex aan de Slochterenweg. De politie viel de woning 16 juli binnen in een onderzoek naar internationale handel in harddrugs via postpakketten.

De politie stuitte op gevaarlijke stoffen die doen vermoeden dat er drugs werden geproduceerd. Er werd verder onder meer 16 kilo amfetamine gevonden met een geschatte straatwaarde van 128.000 tot 240.000 euro, meldt de gemeente.

Marcouch: 'Het is onacceptabel dat iemand een woning gebruikt voor het produceren van drugs en daarmee de directe omgeving in gevaar brengt. Daarom maak ik gebruik van mijn bevoegdheid, zodat mensen hier veilig kunnen wonen. Ik reken erop dat ook dit drugspand na sluiting een nieuw leven kan beginnen als woning waar mensen ook echt wonen.'

Zie ook: Politie valt drugspanden Arnhem-Zuid binnen; drie aanhoudingen