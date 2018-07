Deel dit artikel:











Blauwalg in Heukelum, zwemmersjeuk in Ermelo en Putten Foto: Pexels

HEUKELUM - In recreatieplas de Rietput in Heukelum is blauwalg aangetroffen. Bij Strand Horst in Ermelo en bij Strand Nulde in Putten kunnen zwemmers zwemmersjeuk oplopen. Daarvoor waarschuwt de provincie.

Blauwalg Blauwalg kan huid-, maag- of darmklachten veroorzaken. Door de wind kunnen blauwalgen zich ophopen, waardoor een drijflaag kan ontstaan. De provincie waarschuwt daar niet doorheen te zwemmen en er geen kinderen in te laten spelen. Blauwalg komt geregeld bij warm weer. De algen ontstaan door bacteriën die goed gedijen in stilstaand en voedselrijk water. Zwemmersjeuk Zwemmersjeuk wordt veroorzaakt door een parasiet van watervogels. Deze komt via de uitwerpselen van watervogels in het water terecht. Uit de parasieteitjes komen vervolgens larfjes. Als die met een zwemmer in aanraking komen, proberen ze de huid binnen te dringen. Bij veel mensen ontstaat dan een soort allergische reactie. Er kunnen rode vlekjes ontstaan, die later overgaan in grotere hardere zwellingen van 1 tot 3 centimeter doorsnede. De jeuk is volgens de provincie zeer intens, maar verdwijnt binnen een week. De aandoening is verder niet schadelijk. Eerdere waarschuwingen/verboden: Kalenbergseplas in Geldermalsen: zwemverbod omdat er zeer giftige blauwalgen zijn aangetroffen

Wylerbergmeer in Beek (Ubbergen) en Blauwe Meer in Dinxperlo: negatief zwemadvies wegens blauwalg

Europarcs Resort De Achterhoek in Lochem en De Bisonbaai in Ooij: waarschuwing voor blauwalg

Bronsbergermeer in Zutphen en Gat van Cortenoever: zwemmersjeuk Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52