Afsluiting A12 bij Arnhem: lastig voor ondernemers, maar wel begrip

ARNHEM - De afsluiting van de A12 bij Arnhem voor groot onderhoud is lastig voor ondernemers, maar zij hebben er wel begrip voor. De snelweg is vanaf vrijdagavond tien dagen dicht tussen de knooppunten Waterberg en Grijsoord, in de richting van Utrecht.

De Arnhemse ondernemers vinden het lastig, maar 'het is nu eenmaal noodzakelijk. Een korte, maar hevige pijn. Niemand staat te juichen, maar het is wel goed dat het in de zomervakantie gebeurt. Dan is het rustiger bij de bedrijven en op de weg', aldus Petra van Stijn, voorzitter van Ondernemers Kontakt Arnhem. 'Hopelijk zijn de werkzaamheden op tijd klaar.'

Ook begrip bij Burgers' Zoo

Voor Burgers' Zoo en het Nederlands Openluchtmuseum zijn de vakantiemaanden juli en augustus juist de drukste periode. De werkzaamheden lijken voor de attractieparken in Arnhem dan ook niet op een slechter moment te kunnen beginnen, maar ook zij hebben er begrip voor.

Bas Lukkenaar van Burgers' Zoo: 'Het is vervelend dat het net in ons hoogseizoen is. Liever hebben we natuurlijk dat de wegen altijd goed bereikbaar en open zijn. Van de andere kant hebben we ook begrip voor de wegwerkzaamheden, want het moet een keer gebeuren.' Hij verwacht niet dat de wegafsluiting grote invloed heeft op de bezoekerscijfers: 'Voor ons is het weer veel bepalender voor het aantal bezoekers aan de dierentuin dan de wegwerkzaamheden.'

De A12 bij Arnhem is vanaf vrijdagavond 27 juli 21.00 uur tot en met zondag 5 augustus 23.59 uur afgesloten.

