Blog Vitesse in Roemenië: Matchday en rijke Europese historie

OVIDIU - Het is de dag van de wedstrijd in Roemenië. Om 17.00 Nederlandse tijd trappen Viitorul en Vitesse af in de tweede ronde van de Europa League.

De dag van de wedstrijd zit altijd vol formele procedures. Zo is er de UEFA-meeting in de ochtend, waar alle procedures worden doorgenomen. En woensdagavond was er ook volgens een traditie een diner van de beide besturen van de club. En namens Viitorul was Gheorghe Hagi daar uiteraard bij. Want hij is niet alleen trainer, oprichter en eigenaar van de club, maar ook nog president. De beste Roemeense voetballer ooit was naar verluidt heel prettig gezelschap. Maar vanavond is hij weer de coach van de tegenstander, foto: ANP

De club werd in 2017 kampioen van Roemenië en dat willen ze weten ook.

Maar Viitorul is in Europa nog een betrekkelijk groentje. Dit is het derde seizoen dat de club Europees voetbal speelt. In totaal waren er acht wedstrijden, waarvan er twee werden gewonnen. Dan heeft Vitesse toch meer ervaring met al twaalf Europese avonturen in de pocket.

Het begon allemaal in 1990 met een 1-0 zege uit tegen Derry City met het winnende doelpunt van Huub Loeffen. En de ronde daarna een klinkende 4-0 overwinning uit tegen Dundee United. Het eerste Europese avontuur eindigde tegen Sporting Lissabon. De jaren daarna waren er grote wedstrijden tegen KV Mechelen, Real Madrid en Parma. De huidige assistent-trainer Edward Sturing was in die jaren aanvoerder en keeperstrainer Raimond van der Gouw (foto) stond toen zelf nog onder de lat.

Ook aan het begin van deze eeuw speelde Vitesse roemruchte Europese wedstrijden tegen Inter, Rapid Boekarest, Werder Bremen en Liverpool met spelers als Theo Janssen, Gert Claessens en Bob Peeters (foto).

Daarna bleef tien jaar stil qua Europees voetbal. Pas in 2012 mocht Vitesse weer de grenzen over, maar dan in de zomer zoals nu. Lokomotiv Plovdiv uit leverde een spectaculair gelijkspel op (4-4), thuis werd het 3-1. In de volgende ronde was het Anzhi van Guus Hiddink en Samuel Eto'o te sterk. Een jaar later strandde Vitesse weer in de zomer, toen tegen een andere Roemeense club: Petrolul Ploiesti. In 2015 was er een tweeluik tegen Southampton, waar Ronald Koeman toen manager was. Twee nederlagen, 3-0 in Engeland en 0-2 in GelreDome. En vorig seizoen was er voor het eerst plaatsing voor de groepsfase van de Europa League en werd Vitesse uiteindelijk laatste in een poule met Lazio Roma, Nice en Zulte-Waregem.

Van de spelersgroep die dat mee maakte, zijn er nu nog negen over. Kijkend naar de selectie die deze Europese trip meemaakt, dan valt toch het aantal nationaliteiten op. Tien Nederlanders, waarvan drie spelers uit eigen jeugd: Buitink, Van Bergen en Büttner. Verder twee Engelsen, een Portugees, een Rus, een Deen, een Slowaak, een Sloveen, een Nigeriaan, een Algerijn en een Zuid-Afrikaan. En natuurlijk een Russische trainer en assistent-trainer. De term vreemdelingenlegioen gaat wellicht te ver, maar de voertaal is wel Engels bij Vitesse.

De opstelling van Vitesse is officieel niet bekend, maar dit zijn de verwachte namen:

Eduardo; Karavaev, Thelander, Clarke-Slater, Büttner; Bero, Beerens, Foor; Gong, Matavz, Linssen.