Warmterecord uit 1944 gaat er niet aan Foto: Willy Bonnink

WARNSVELD - 38,6 graden. Dat is nog steeds de hoogste temperatuur die ooit in Nederland is gemeten. Het gebeurde in Warnsveld, in 1944. En, we verklappen het maar meteen, dat record wordt deze week niet verbroken.

'Nee, dat gaat er zeker niet aan', zegt weerman Tom van der Spek stellig. 'Daar durf ik wel een weddenschap over af te sluiten. Ik kan me voorstellen dat het vrijdag op de warmste plekjes van het land afgerond 38 graden wordt, maar dan zit ik meer te denken aan een temperatuur van tussen 37,5 graad en 38 graden.' Het record staat op naam van huisarts Jan Thate uit Warnsveld. Thate, vrijwilliger voor het KNMI, noteerde op 23 augustus 1944 in zijn weerboekje 38,6 graden. Een hogere temperatuur is op een erkend Nederlands weerstation nooit meer gemeten. Zie ook: Ons hitteblog Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52