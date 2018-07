Hitte nekt de vlinders: 'Wat een topzomer moest worden, eindigt wellicht in een drama'

ARNHEM - Als het zo doorgaat, wordt 2019 een slecht vlinderjaar. Daarvoor vreest Ineke Radstaat van de Vlinderstichting. 'We zien dat sommige vlindersoorten zoals het koolwitje nu al een piek hebben bereikt, terwijl dit normaal half augustus is.' En dat heeft gevolgen voor de populatie van volgend jaar.

Radstaat krijgt al meldingen binnen dat er een derde generatie volgroeide rupsen en poppen van het koolwitje is gesignaleerd. 'Normaal gesproken heeft het koolwitje twee cyclussen. De eerste in het voorjaar rond april en mei, de tweede in juli en augustus.' Als de derde generatie uitkomt en geen voedsel kan vinden, dan kan het wel weer net zo'n slecht vlinderjaar worden als in 2004.

De woordvoerster kan zich herinneren dat er ook droogte heerste in de zomer van 2003. 'Het jaar daarop, in 2004, was het slechtste vlinderjaar ooit! Het duurt ontzettend lang voordat de vlinderpopulatie weer op niveau is. Dus wat een topzomer moest worden voor de vlinders, eindigt misschien wel in een drama', vertelt Radstaat. Ze hoopt dan ook dat het snel gaat regenen. 'Alleen zo is er kans op dat de derde generatie het jaar overleeft.'

Uitsterven bedreigd

De woordvoerster maakt zich vooral zorgen om de zeldzame vlinders zoals de kleine heivlinder, het veenbesblauwtje en het gentiaanblauwtje. 'Deze vlindersoorten kunnen slecht tegen de droogte. Bijvoorbeeld het gentiaanblauwtje eet de kolkjes van de plant gentiaan op. De plant leeft op water, maar de heidepoelen verdrogen en daardoor is er een voedseltekort.' Ook de kleine heivlinder is zeer zeldzaam. 'Er leeft nog één populatie weten we. Als ze deze zomer niet overleven, dan zijn we ze kwijt.'

Distelvlinder

Sommige vlinders kunnen juist wel goed tegen de warmte zoals de distelvlinder. 'De distelvlinder is een trekvlinder en vliegt helemaal vanuit Afrika. Die vindt het hier heerlijk toeven. Maar ook de koninginnepage, die meestal alleen onder de rivieren voorkomt, is deze zomer volop gespot en profiteert juist van de warmte.

Een koninginnepage. Foto: Pixabay

TuinvlinderTelTiendaagse

Of het daadwerkelijk een slecht vlinderjaar gaat worden, moet blijken als vrijdag de TuinvlinderTelTiendaagse begint. 'Daarin vragen we iedereen om in hun tuin een kwartier lang alle vlinders te tellen.' Er komen in Nederland ongeveer 20 vlindersoorten in een tuin voor. In een tuin vind je ongeveer 5 soorten. Wil je meehelpen? Klik dan hier.