Zo blijft je huisdier koel bij deze hoge temperaturen

Huisdieren kunnen in tegenstelling tot mensen niet zweten. 'Ze raken daarom ook niet hun hitte kwijt en moeten op andere manieren gekoeld worden. 'Daarom raken dieren ook gewoon eerder oververhit.' Hier een overzicht:

Honden en katten

Houd de beesten uit de zon

Vermijd asfalt

Fiets niet met de hond aan de lijn

Vries iets lekkers in en laat je hond het ijs eraf likken

Het belangrijkste is volgens Wessels om de dieren uit de zon te houden. Dat verkleint de kans op oververhitting het beste. 'Asfalt is echt een bakplaat voor honden, dat wordt zo ontzettend warm: als ze er overheen lopen, verbranden ze bijna letterlijk.'

Ook moet men niet de hond aan de lijn houden en er naast gaan fietsen. 'Daar krijgt zo'n hond het echt heel erg warm van.' IJspakketten werken niet volgens Wessels. Dat zorgt ervoor dat de bloedvaten samenknijpen en dan kan de warmte er niet meer uit.

Hamsters

Leg een koele baksteen in het kooitje

Zorg voor voldoende schoon water

Een ijsblokje in de kooi

Volgens Wessels is het belangrijk om een baksteen of een stoeptegel in de kooi te leggen. 'Maar leg die eerst een nacht in de koelkast, dan koelt zo'n tegel enorm af. De hamster kan hier dan de hele dag gebruik van maken om af te koelen. Een fles water kan ook, maar dan alleen met handdoekje. 'Want zo'n fles kan ook als een vergrootglas werken als ie in de zon ligt.' In het geval van een goed knagende hamster is die optie misschien minder geschikt.

Konijnen

Konijnen worden met dit weer snel vergeten. Dat is juist niet de bedoeling volgens Wessels. 'Deze beesten kunnen beter tegen kou dan tegen warmte dus ook voor konijnen zijn maatregelen echt noodzakelijk'. De tips:

Zet het hok in de schaduw

Leg in het hok een koele baksteen

Gooi een klamboe over het hok heen

In de schaduw heeft het beestje minder last van de hitte. Net als bij een hamster: leg een koele baksteen in het hok, zodat het konijn kan afkoelen. En omdat vliegen afkomen op de konijnenkeutels is de kans groter dat hij ziektes kan oplopen. Een klamboe houdt de vliegen goed weg.

Luister hier het naar het gesprek met dierenarts Roeland Wessels: