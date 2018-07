Tropenrooster bij De Graafschap

DOETINCHEM - De Graafschap past zich aan vanwege de hitte.

De voetbalclub traint donderdag en vrijdag al vroeg in de ochtend, omdat het extreem warm wordt. De Doetinchemmers staan om 08.30 uur al op het veld.

Normaal beginnen de trainingen vaak pas om 10.30 uur of zelfs nog later op de dag. Maar rond die tijd stijgt de temperatuur volgens de voorspellingen al tot boven de dertig graden. NEC traint om 09.30 uur, dat is ook drie kwartier vroeger dan normaal. De Nijmegenaren spelen vrijdagavond een oefenwedstrijd in Weurt tegen RKC. Dan zou het nog 33 graden kunnen zijn.