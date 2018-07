Opmerkelijk: automobilist blijkt twee rijbewijzen te hebben

ALEM - Een automobilist zonder rijbewijs of met een verlopen rijbewijs, daar stuit de politie nog weleens op bij een controle. Maar een automobilist met twee rijbewijzen?

Dat laatste was woensdagavond het geval in Alem, in de gemeente Maasdriel, waar agenten op de Jan Klingenweg controleerden. De bestuurder bleek ook nog eens twee identiteitsbewijzen te hebben.

De man gaf als verklaring dat hij ooit aangifte had gedaan van vermissing van zijn rijbewijs en zijn identiteitskaart. Hij had toen vervangende documenten gekregen. Later vond hij zijn rijbewijs en identiteitskaart weer terug, maar hij was naar eigen zeggen vergeten dat door te geven.

De politie heeft deze documenten in beslag genomen. Ze zullen worden vernietigd.