Hitteblog: Zinderend hete dag en landelijke hittegolf Foto: Omroep Gelderland Foto: ANP

ARNHEM - Het is warm, heel erg warm in de provincie. Deze donderdag lopen de temperaturen op tot wel 37 graden. Hoe slaat Gelderland zich door deze snikhete dagen? Je leest het in dit hitteblog, dat we geregeld actualiseren.

Heb je tips, foto's of filmpjes? Stuur ons vooral een WhatsAppbericht! Extra water voor Betuwe De Betuwe krijgt extra water via de Linge. Het drijvend gemaal Pannerling bij Doorneburg pompt extra water vanuit de Rijn, schrijft het Waterschap Rievierenland op Twitter. Landelijke hittegolf is een feit Herten hebben voldoende water De herten bij Beauty & Wellness Sauna Drôme in Putten hebben ook een manier gevonden om af te koelen. Natte voeten Terrasgasten bij De Stadschpomp en Huys van Frederik Hendrik in Groenlo hoeven zich geen zorgen te maken om de hitte. Daar hebben ze een aantal badjes neergezet zodat de gasten kunnen afkoelen Foto: Niels Konings Droogte vanuit de uitkijktoren Weginspecteur Peter heeft zijn werkplek een keer goed van bovenaf bekeken. Vanaf 42 meter hoogte op de uitkijktoren in Harderwijk, valt goed te zien hoe droog de omgeving is. Rode Kruis komt aan de deur Vanwege het hitteplan gaat het Rode Kruis bij kwetsbare ouderen langs door heel het land om te controleren of ze weten wat ze moeten doen met de hitte. Zo hebben veel ouderen geen drinkprikkel meer en merken dus niet dat ze meer moeten drinken. De vrijwilligers van het Rode Kruis gaan langs de deur om ze tips te geven. Zo ook bij seniorencomplex De Brinkhorst in Apeldoorn. Foto: Omroep Gelderland Tips voor afkoelen van Fikkie Ook onze trouwe viervoeters hebben het zwaar met dit weer. Wist je dat honden niet kunnen zweten? Ze moeten daarom op een andere manier afkoelen. Ook Irma Geurking uit Winterswijk heeft iets gevonden om haar honden Buddy (zwart) en Donyo (blond) te koelen, ze geeft ze heerlijke hondenijsjes. Meer tips staan in dit bericht. Bad naar binnen De familie van Dalen uit Bruchem heeft een oplossing gevonden voor de warmte: 'Als het buiten te warm is, zet je het zwembad gewoon binnen.' Foto: Familie van Dalen Jakoezie Boswachter André Donker uit Emst heeft de oplossing voor koeien gevonden met deze warmte, zo meldt hij op zijn Twitter. Gelderse kastelen bieden uitkomst Kan je de hitte niet meer aan? Duik dan Slot Loevestein in. De muren zijn daar zo dik dat de warmte (nog) niet het kasteel in trekt. Strooiwagen De strooiwagen in Arnhem heeft gisteren ook zijn ronde gemaakt. Volgens de gemeente loopt het temperatuur van het asfalt deze dagen op tot bijna 53 graden. Koele voetjes Bij verzorgingshuis Viattence in Heerde hebben verzorgers ook een manier gevonden om de bewoners koel te houden. Ze mogen met hun voeten in een bak met water. Morgen Koele Vrijdag bij Omroep Gelderland Aankomende vrijdag bereikt de hitte haar hoogtepunt in Gelderland. Daarom zorgt Omroep Gelderland ervoor dat je het hoofd koel houdt tijdens Koele Vrijdag. De hele dag zijn er live reportages over hoe Gelderland omgaat met deze extreem hoge temperaturen. Radio Gelderland zoekt vrijdag een verkoelende plek op: het Strandeiland in Harderwijk. Vanaf onze speciale podiumwagen zenden we van 9.00 tot 16.00 uur live radio uit, met de presentatoren Maarten Daam en Bastiaan Boog. Ook wordt de uitzending van GLD Nieuws vanaf deze locatie gepresenteerd. Ben je in de buurt van Harderwijk? Breng dan gerust even een bezoek aan onze podiumwagen en vertel ons hoe jij met deze warme temperaturen omgaat. Tekst gaat verder onder de foto. Foto: Waterfront Harderwijk Na de uitzendingen van Omroep Gelderland is er een groot waterpistolengevecht op het Strandeiland. Aanmelden kan via deze link. Tekst gaat verder onder de foto. Foto: Walhalla Harderwijk Weersverwachting van MeteoGroup en KNMI Volgens MeteoGroup wordt het vandaag licht tot half bewolkt, met flink wat zonneschijn. Tegen de avond kan zich zeer lokaal een stevige bui met onweer ontwikkelen. Bij een zwakke tot matige oostelijke wind wordt het 'zinderend heet'. De maximumtemperaturen komen uit tussen 34 en 37 graden. 'Koeien houden niet van warmte' Foto: Omroep Gelderland Boerin Suzanne Ruesink moet extra vroeg op vanwege de hitte. De koeien houden ook niet van de warmte en produceren daarom minder melk. Suzanne legt in gesprek met verslaggever Vera Eisink uit waarom ze zo vroeg op moet. Tropenrooster bij De Graafschap Vanwege de hitte is de training van De Graafschap vervroegd. De spelers beginnen al om 8.30 uur. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52