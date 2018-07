Miljardenovername NXP door Qualcomm gaat niet door

NIJMEGEN - De overname van chipfabrikant NXP Semiconductors voor ongeveer 44 miljard euro door de Amerikaanse branchegenoot Qualcomm gaat niet door. De Chinese autoriteiten geven door het handelsconflict tussen China en de VS geen toestemming.

NXP heeft in Nederland zo'n 2400 werknemers, van wie 1700 in Nijmegen en 700 in Eindhoven (hoofdkantoor). Directeur Guido Dierick zei eerder dat hij in Nederland geen banenverlies verwachtte door de overname. 'Qualcomm heeft geen enkele fabriek. Ze willen graag door met de fabrieken die wij hebben.' De vakbonden waren er niet gerust op.

Het voormalige Philips-onderdeel is een van de grootste leveranciers van chips aan de auto-industrie en daarnaast marktleider in chipkaarten voor het openbaar vervoer en toegangspasjes. Daarnaast is NXP als mede-uitvinder van de NFC-technologie ook een grote speler in de markt voor chips voor onder meer contactloos betalen.

Zie ook: Overname van chipfabrikant NXP; directeur verwacht geen banenverlies in Nijmegen