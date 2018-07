Record uit 1976 wordt verbroken, zuiden en oosten kampen officieel met watertekort

ARNHEM - Het is droog in onze provincie. De verwachting is dat het landelijk neerslagtekort in de komende week zal stijgen naar 289 millimeter. Zo'n neerslagtekort ligt hoger dan eind juli in het recordjaar 1976. In het zuiden en oosten van Nederland is sprake van een officieel watertekort.

De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) volgt de situatie op de voet. Voor gebieden in Nederland waar water aangevoerd kan worden, is die aanvoer via de rivieren de Rijn en de Maas van groot belang. Maar in de rivieren daalt het peil.

'Verbod is essentieel'

In de hoge zandgronden van Zuid- en Oost-Nederland is geen wateraanvoer mogelijk en daar is dan ook sprake van echte watertekorten. De ingestelde beregeningsverboden zijn essentieel om voldoende water te behouden voor de inmiddels kwetsbare gewassen en natuur, zegt de LCW.

De wateraanvoer via de Rijn is in de afgelopen week verder gedaald. Als gevolg van een beetje neerslag hogerop is de verwachting dat het peil in de komende dagen iets zal stijgen. Voor de langere termijn is de verwachting dat de afvoer van de Maas zal dalen.

Meer watermeldingen

De waterschappen wijzen erop de beregeningsverboden na te leven. De waterkwaliteit is in de afgelopen week afgenomen, wat is te zien in het toegenomen aantal meldingen blauwalg, botulisme en vissterfte.

Om het waterpeil in het IJsselmeergebied op niveau te houden, adviseert de LCW om watergebruik tot het strikt noodzakelijke te beperken. Vanwege de droogte worden overal diverse (nood)maatregelen afgekondigd en gezien de weer- en waterafvoerverwachting zijn meer maatregelen niet uit te sluiten, besluit de LCW.