Politie zoekt man na beroving Apeldoorn

APELDOORN - De politie is in Apeldoorn op zoek naar een man die betrokken zou zijn geweest bij een beroving in de Venkelstraat.

In een oproep via Burgernet vraagt de politie mensen uit te kijken naar een 'manspersoon met zwart t-shirt'. Zijn shirt is mogelijk gescheurd op de rug. Ook zou de man tatoeages op zijn rug hebben. De verdachte is op een witte scooter richting het Mheenpark gereden.

De politie heeft niet bekend gemaakt wie of wat is overvallen en of er iets is buitgemaakt.