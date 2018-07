Navarone Foor wil erop klappen tegen Viitorul

OVIDIU - Navarone Foor ziet uit naar de Europa League-wedstrijd van Vitesse tegen het Roemeense FC Viitorul.

"Dit is natuurlijk heerlijk. We kunnen niet wachten om te beginnen. Dit is wel een eerste serieuze test. Een goede uitdaging om hier doorheen te komen. Als dat lukt, staat er weer een goede ploeg te wachten. Maar eerst deze ploeg. De eigenaar Hagi heeft iets heel moois opgebouwd. Ze zijn al kampioen geworden. En doen altijd mee om de tweede of derde plaats in de competitie. Een voetballende ploeg, met veel jonge talenten en ook ervaren spelers."

"Wij hebben vorig jaar al in Europa gespeeld, daar moeten we van hebben geleerd. We weten hoe het eraan toe gaat. Het zijn andere wedstrijden, die worden bepaald in details. Dat zagen we tegen Lazio thuis. De hele wedstrijd doen we mee, maar op het laatst komen we toch tekort. We moeten er gewoon opklappen. Het zijn natuurlijk jonge gasten, die houden niet van spelers die agressief zijn. Zoals ik, ja. Maar ik wil ook voetballen, hè."

De strijd op het middenveld is pittig, maar Foor heeft voorlopig een basisplaats te pakken. "Gelukkig ja, daar ben ik blij mee. De trainer heeft een heel ander plan van aanpak dan we gewend waren. Een bepaalde mentaliteit, compact blijven als team. Samen te werk gaan, want in je eentje kun je het niet doen. Maar nu moeten we er een lekker potje van maken. Het liefst wil ik winnen hier, met een clean sheet."