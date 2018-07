Vitesse-trainer Slutskiy wil graag ook dansen in Nederland

CONSTANČšA - Trainer Leonid Slutskiy lijkt helemaal in zijn element bij Vitesse.

De ervaren Rus ziet dat zijn ploeg steeds meer doet wat hij graag wil. "We hebben hard gewerkt in de voorbereiding. Het team snapt mijn plannen, maar twee weken is te kort om alles al door te voeren. We communiceren wel goed met elkaar. We zijn er klaar voor om morgen te spelen."

Hagi

Slutskiy heeft respect voor tegenstander Viitorul. "Het is een prima ploeg. Een goede balans tussen ervaren spelers en jonge spelers, zoals Hagi bijvoorbeeld. Ik denk dat hij een grote ster kan worden in Europa. Zijn vader is natuurlijk de eigenaar, president en hoofdtrainer van de club. Hij was een grote speler en hij heeft veel kennis. Hij laat zijn ploeg heel aantrekkelijk spelen. Tiki-taka, Barcelona stijl. Met veel korte passes, heel technisch verzorgd. Dit wordt een interessante wedstrijd voor ons. Een serieuze test, de eerste officiciële wedstrijd. Apart om te beginnen in de Europa League in plaats van de competitie."

"Mijn Nederlands is nog heel slecht. Het is echt moeilijk om uit te spreken voor een buitenlander. Ik ken nu misschien tien woorden. In de toekomst worden dat er misschien twintig. Dat is de volgende stap", lacht de trainer.

Slutskiy maakte al furore voordat hij naar Nederlands kwam, omdat er beelden verschenen waarin hij fanatiek danste in een televisieshow. "Ja, ik heb meegedaan aan een typisch Russisch programma. Dat is lastig uit te leggen. Het is een grappig spel, met humor en stand-up show. Ik hoop dat ik veel redenen heb om ook te dansen in Nederland."