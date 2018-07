Nijmeegse ziekenhuizen wisselen patiëntinfo digitaal uit

NIJMEGEN - Het Radboudumc en het CWZ ziekenhuis in Nijmegen versturen patiëntinformatie sinds deze maand digitaal naar elkaar. Het gaat om scans die zijn gemaakt op de afdelingen neurologie en neurochirurgie

Een speciale, beveiligde verbinding maakt het mogelijk om informatie uit de elektronische patiëntendossiers (EPD’s) en beeldopslagsystemen van beide ziekenhuizen met elkaar uit te wisselen. Voorheen werd die informatie op dvd's gezet, die vervolgens werden opgestuurd. 'Daardoor kon het gebeuren dat een patiënt in het ene ziekenhuis arriveerde, terwijl de dvd met gegevens nog in het andere lag', zegt een woordvoerder van het Radboudumc.

Snelheid

Artsen kunnen nu direct medische beelden raadplegen die in het andere ziekenhuis zijn gemaakt. De nieuwe werkwijze wordt meteen ingezet voor mensen met een herseninfarct of een hersenbloeding. Snelheid is dan geboden. 'Deze stap is goed voor onze patiënten en zorgt bovendien voor veel gebruiksgemak', aldus de ziekenhuizen. Samen komen er jaarlijks maar liefst 800 mensen met deze klachten in de twee ziekenhuizen terecht.

Bescherming gegevens

Het is voor het eerst dat ziekenhuizen in de regio op deze manier informatie uitwisselen. Er gaat veel aandacht uit naar bescherming van de gegevens. 'Alleen geautoriseerde personen mogen het systeem gebruiken, en alleen na toestemming van de patiënt. Bovendien registreren we alle handelingen die in het systeem zijn uitgevoerd.

Het Radboudumc is initiatiefnemer van de regionale informatie-uitwisseling via het beveiligde netwerk. Binnenkort wordt ook informatie van andere specialismen uitgewisseld. Ook andere ziekenhuizen hebben er interesse in.