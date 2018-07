Vitesse-coach Slutskiy maakt indruk op persconferentie

CONSTANȚA - Leonid Slutskiy stal de show tijdens de persconferentie de dag voor de Europa League-wedstrijd Viitorul-Vitesse.

De Russische trainer had er duidelijk plezier in. "Het is spannend, ja. Ik ben echt wel een beetje nerveus, want het is toch mijn eerste officiële wedstrijd als trainer van Vitesse. Vriendschappelijke wedstrijden zeggen niet zoveel."

Een Roemeense journalist rekende voor dat de transferwaarde van Vitesse twee keer zo hoog is als die van Viitorul, 26 miljoen ten opzichte van 13 miljoen. "Dat zegt niet alles. Ja, wel als wij 200 miljoen zouden hebben. Hopelijk krijgen we dat in de toekomst", lachte de trainer. "Maar met geld speelt geen voetbal. En er zijn altijd verrassingen, kijk maar naar het WK."

