Michael P. in hoger beroep tegen 28 jaar cel en tbs voor doden Anne Faber

ARNHEM - Michael P., de man die vorige week werd veroordeeld voor het doden van op Anne Faber, gaat in hoger beroep tegen zijn straf. P. kreeg van de rechter 28 jaar cel en tbs met dwangverpleging opgelegd.

P. gaat hier nu dus tegen in beroep. De straf die hij opgelegd kreeg, was bedoeld om hem zo lang mogelijk uit de maatschappij te houden. Dat kon volgens de rechter beter door hem deze straf op te leggen, dan bij een levenslange gevangenisstraf. Want in dat geval zou P.'s zaak na 25 jaar opnieuw tegen het licht gehouden worden.

De tbs-behandeling was 'ongemaximaliseerd'. De rechter zei verder dat de kans vrij groot is dat P. nog een keer in de fout zou gaan, waardoor ze hem zo lang mogelijk uit de maatschappij willen hebben.

Fietstocht

Anne Faber (25) verdween 29 september vorig jaar tijdens een fietstocht in de bossen bij Utrecht. De verdwijning kreeg landelijk aandacht. Een kleine twee weken later werd haar lichaam gevonden; ze was begraven in de buurt van Zeewolde. P. wees de plek aan. Hij was opgepakt omdat zijn DNA op de gevonden jas van Faber zat.

Faber groeide op in Elst. Ze studeerde in Nijmegen en verhuisde daarna naar Utrecht. Haar uitvaart was in de Nijmeegse Stevenskerk. De familie sprak de wens uit dat zij, met het vonnis vorige week, de zaak met rust kon laten. Nu de advocaten van P. hebben laten weten dat hij toch in beroep wil, zal daarvan geen sprake zijn.

Zie ook: Michael P. krijgt 28 jaar cel en tbs voor doden, verkrachten en ontvoeren Anne Faber