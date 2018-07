Deel dit artikel:











Wietkwekerij in seniorenwoning Nijmegen

NIJMEGEN - De politie heeft donderdagochtend in de wijk Zwanenveld in Nijmegen een wietplantage aangetroffen in een seniorenwoning.

De kwekerij met 200 planten werd aangetroffen tijdens een controle in samenwerking met netbeheerder Liander. De stroom voor de kwekerij werd afgetapt, waardoor volgens de politie een een brandgevaarlijke situatie was ontstaan. In de woning was ook een agressieve Rottweiler aanwezig. De viervoeter is door een hondengeleider van de politie op het balkon gezet. Ook de 56-jarige bewoner van het pand bleek aanwezig te zijn en is aangehouden.