Politie pakt man op met drugs en wapens in auto Foto: Wijkagenten Dukenburg

NIJMEGEN - De politie Nijmegen meldt dat er in Dukenburg een man is aangehouden die drugs, een gestolen kentekenplaat en wapens in zijn auto had. De recherche doet nader onderzoek.

Agenten in Dukenburg zagen dinsdagmiddag een auto door de straten van het Zwanenveld rijden. De bestuurder viel nogal op vanwege zijn rijgedrag. Bij navraag werd duidelijk dat de bestuurder een bekende is van de politie. Aan de Meijhorst werd de man door de politie gestopt. De politie laat weten dat er een henneplucht in de auto hing. Dat was reden voor de agenten om de auto te doorzoeken. Zij troffen een kleine hoeveelheid hard- en softdrugs aan, een gestolen kentekenplaat, een bijl en in een vak van het bestuurdersportier een mes. De man is aangehouden en de recherche doet nu verder onderzoek.