Zutphen verhuist woongroep voor sloop De Mars

ZUTPHEN - Woongemeenschap Het Dagelijks Bestaan op industrieterrein De Mars in Zutphen verhuist dit weekeinde naar een nieuwe plek in Warnsveld. Daarmee lijkt de weg vrij voor de lang geplande sloop van voormalige arbeiderswoningen op De Mars.

Het Dagelijks Bestaan biedt een beschermde leefomgeving aan twaalf jongeren die begeleiding nodig hebben om hun plek te vinden in de samenleving. Zij waren sinds 2013 de laatste bewoners van de oude arbeiderswoningen op De Mars. Die woningen moeten tegen de vlakte in verband met de verdere ontwikkeling van Noorderhaven. Onder meer oud-bewoners van de woningen waren het daar niet mee eens.

Voor de woongemeenschap is een nieuwe plek gevonden in een leegstaand gebouw in Warnsveld. Daar verhuizen de jongeren dit weekeinde naartoe en daar kunnen zij voorlopig blijven. Volgend jaar moeten zij een definitief onderkomen krijgen in een oude locatie van waterbedrijf Vitens. Op die plek moet ook ruimte komen voor dagopvang van nog eens dertig jongeren.