Wie helpt bij de menwedstrijd 'Lunters Daagje Peerdsturen'?

LUNTEREN - .

Zaterdag 8 september staat Lunteren in het teken van het Lunters Daagje Peerdsturen. In het Zandgat aan de Hessenweg wordt deze samengestelde menwedstrijd gehouden. Dit jaar wordt het 27e jaar! Vorig jaar is helaas, voor de eerste keer, afgelast. Dit ivm de vele regenval. Wij zijn nog op zoek naar enkele vrijwilligers die ons willen helpen deze dag! Tevens is de startlijst nog niet vol en is er nog plek voor menners om deel te nemen aan deze ontzettend leuke wedstrijd waarin plezier voorop staat. Een wegtraject van ongeveer 10 km door de prachtige omgeving van Lunteren. Hierna kom je terug in het Zandgat waaraan je begint aan de dressuur en vervolgens de vaardigheid (kegeltjes). Daarna de 6 tal hindernissen waaronder de spectaculaire waterbak! Plezier voor mens en dier!

De taken van de vrijwilliger kan je uitvoeren zonder verstand te hebben van mennen. We hebben vooral mensen nodig die tijdens de route staan bij de hindernissen. Hier moeten zij kijken of zij in de goede volgorde door de goede poortjes gaan, A, B, C, D etc.

Mee doen of vrijwilliger worden? Laat hieronder uw reactie achter!