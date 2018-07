Duivense reddingshonden tot zaterdag in Italië

PREVALLE - De twaalf honden van Stichting Reddingshonden (RHWW) in Duiven blijven tot uiterlijk zaterdag in Italië. De honden en hun zestien begeleiders zoeken daar naar een vermist Italiaans meisje, nadat ze aanvankelijk naar Italië reisden om te zoeken naar de vermiste Koen van Keulen uit Soest

Het team hoorde maandag vlak voor aankomst dat het lichaam van Koen inmiddels was gevonden. De Italianen vroegen het team daarop meteen om mee te helpen met een andere zoektocht, naar een 12-jarig Italiaans meisje.

Nog geen spoor

In de omgeving van Serle gingen de honden en hun begeleiders dinsdag en woensdag op pad. Van het meisje ontbreekt helaas nog elk spoor, ondanks de inzet van heel veel mensen en middelen. 'De omstandigheden zijn zwaar. Het is er bloedheet en het is een gebied vol diepe afgronden', zegt Louise Smits van de Duivense stichting.

Last van voetzolen

Door de hete bodem krijgen de honden onder meer last van hun voetzolen. Daarom keert het team zaterdag sowieso naar huis, ook als het meisje dan nog niet is gevonden. 'De honden zijn dan echt 'op'. Het heeft geen zin ze dan verder in te zetten', aldus Smits.