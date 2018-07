Elf sollicitanten willen burgemeester worden van Zevenaar

ARNHEM - Bij commissaris van de Koning Cornielje hebben zich elf kandidaten gemeld voor de functie van burgemeester in Zevenaar. De meeste van hen zijn van CDA-huize. Twee van de kandidaten zijn vrouw.

Onder de kandidaten bevinden zich zeven oud- dan wel waarnemend burgemeesters. De jongste van alle sollicitanten is 42 jaar, de oudste is 62.

De nieuwe burgemeester is naar verwachting in november bekend. De beëdiging is nog voor de jaarwisseling.

Sinds de fusie tussen Rijnwaarden en Zevenaar is de geboren Velpse Ella Schadd-de Boer (68) waarnemend eerste burger van Zevenaar. Ze werd in september 2015 waarnemer van Rijnwaarden.

Zie ook: Rijnwaarden kiest voor Ella Schadd-de Boer als waarnemend burgemeester