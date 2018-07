Deel dit artikel:











Maximumsnelheid omlaag op dijken in Lingewaard Foto: Omroep Gelderland

ANGEREN - De maximumsnelheid op de Lingewaardse dijken is voor iedereen omlaaggegaan. Eerder dit jaar is het motorrijverbod op de dijken in de gemeente opgeheven.

Wandelaars, fietsers, automobilisten en motorrijders moeten het vanaf nu rustiger aan gaan doen op de dijken in de gemeente Lingewaard. 'Om het voor iedereen veilig te houden, gaat de maximumsnelheid op de dijkwegen naar 60 km/u. Dit is aangegeven met verkeersborden', zo meldt de gemeente. Motorrijverbod opgeheven Lingewaard verbood eerder dit jaar motorrijders om in het weekend en op feestdagen gebruik te maken van de dijk vanwege geluidsoverlast. In maart heeft de rechter een streep gezet door deze maatregel. Zie ook: Lingewaard legt zich neer bij uitspraak rechter: motorrijders mogen over dijken Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52