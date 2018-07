Stella Fietsen komt weg met 'stevig gesprek' na accubrand

NUNSPEET - De gemeente Nunspeet heeft een 'stevig gesprek' gehad met Stella Fietsen naar aanleiding van de schadelijke brand die het bedrijf op 11 juli trof. 'En daarmee is voor ons de kous af', aldus een gemeentewoordvoerder.

Bij de grote brand in een opslagloods van Stella Fietsen kwamen schadelijke stoffen vrij, waardoor bijna driehonderd omwonenden tijdelijk hun huis moesten verlaten. In de loods lagen zeker 6.000 accu's voor elektrische fietsen opgeslagen. Brandende accu's zijn altijd gevaarlijk en bovendien lastig te blussen. De hulpdiensten hadden er hun handen vol aan. De oorzaak van de brand was niet meer te achterhalen.

Onduidelijkheid

De opstelling van de gemeente om geen verdere stappen te ondernemen is verrassend, aangezien burgemeester Breunis van de Weerd van Nunspeet daags na de brand nog liet weten dat onduidelijk was in hoeverre Stella Fietsen zich aan de regels had gehouden. Volgens directeur Daan van Renselaar van het bedrijf wist de gemeente dat er in de loods accu's lagen, maar niet hoeveel.

Landelijk onderzoek

De gemeente wijt de onduidelijkheid aan 'inadequate regelgeving' rond de opslag van accu's. Burgemeester Van de Weerd drong eerder al aan op landelijk onderzoek naar die opslag. De gemeente laat verder nog weten dat Stella Fietsen in de nasleep van de brand 'bijzonder goed' heeft meegewerkt.

Opruimen

Intussen gaan de schoonmaak- en opruimwerkzaamheden bij de uitgebrande loods aan de Hullerweg verder. De overgebleven accu's worden in speciale containers afgevoerd richting Lelystad. Daar zorgt een gespecialiseerd bedrijf voor de verdere afhandeling.

