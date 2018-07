Onschadelijk maken vliegtuigbom is 'lastige klus'

HOEVELAKEN - Het onschadelijk maken en bergen van de vliegtuigbom die vorige week werd gevonden in de bossen bij Nijkerk, is een lastige klus. Dat meldt de gemeente Nijkerk woensdag.

De 500-ponder uit de Tweede Wereldoorlog ligt op een lastig te bereiken plek; midden in het bos, in de grond en tussen de bomen. De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) bekijkt nog welke aanpak het beste werkt, aldus de gemeente.

Mogelijk wordt pas volgende week duidelijk op welke manier de bom onschadelijk wordt gemaakt.

Om nieuwsgierigen op afstand te houden is een noodbevel van kracht in een gebied tussen de A28 en de Nijkerkerstraat. Dat gebied is niet toegankelijk. Posters op bomen maken dat duidelijk aan passanten. Bovendien houden bewakers een oogje in het zeil.

De bom is tijdelijk afgedekt, aldus een woordvoerster van de gemeente.

