NEC haalt Joey van den Berg van Reading

NIJMEGEN - NEC heeft zich versterkt met middenvelder Joey van den Berg.

De 32-jarige speler stond nog tot medio 2019 onder contract bij het Engelse Reading, maar wilde daar weg. Van den Berg stond ook in de belangstelling van meerdere clubs uit de eredivisie, maar lijkt toch voor NEC te kiezen. Hij kwam in Nederland eerder uit voor onder meer Heerenveen en PEC Zwolle.

NEC had twee jaar geleden ook al interesse in Van den Berg, maar die gaf toen de voorkeur aan het avontuur in Engeland. Hij geldt als een karakterspeler met leiderscapaciteiten. Van den Berg kan zowel op het middenveld als centraal in de defensie spelen.