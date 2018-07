Gelderlanders zijn 'zuunig' bij uitstapjes

ARNHEM - Inwoners van Gelderland steken van alle Nederlanders het minste geld in toeristische uitstapjes. Dat blijkt uit een tweejaarlijks onderzoek in opdracht van de BankGiro Loterij.

In onze provincie geven we per persoon jaarlijks gemiddeld 313 euro uit aan uitstapjes in eigen land. Dat is minder dan het landelijk gemiddelde van 416 euro en flink minder dan de 639 euro die een inwoner van Noord-Holland gemiddeld neertelt.

Als verklaring geven de onderzoekers aan dat Gelderland een natuurrijke provincie is waar ontspanning om de hoek ligt. Het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem komt bovendien naar voren als een van de meest geliefde musea in Nederland.

Het onderzoek keek ook naar onze ergernissen tijdens uitstapjes. Asociaal gedrag van anderen blijkt een grootste bron van irritatie; 41 procent van de Nederlanders ergert zich eraan.

Hoge entreeprijzen zijn veel mensen ook een doorn in het oog.