Droog en heet op het land: duurdere aardappels, minder mais en chagrijnige koeien

Noodrijp betekent dat de oogst zich zo snel mogelijk aanpast aan de veranderende weersituatie om in ieder geval nog iets te redden.

Henk Jolink, melkveehouder in Drempt, legt uit hoe bepaalde gewassen reageren op de droogte: 'Mais heeft weinig vocht nodig, maar om genoeg korrels aan de kolf te krijgen, is er wel wat vocht nodig. Omdat het nu zo ontzettend droog is, zie je wel steeds minder korrels.'

Normaal gesproken worden in het najaar gezonde zware kolven geoogst, nu zitten er volgens Jolink nog maar zo'n 10 tot 12 korreltjes aan. Soms zijn de kolven zelfs helemaal korrelloos. Voor boeren is het nu dus roeien met de riemen die ze hebben.

'De plant probeert nu nog zo snel mogelijk korrels aan te maken. Dan is het niet ideaal, maar als je als boer nog iets wil, dan kan je beter nu oogsten. Zeker de mais die aan het uitdrogen is', vertelt de boer.

'Alleen maar Franse frietjes'

Een collega van de Dremptse boer kampt met eenzelfde probleem; die is de helft van zijn aardappelopbrengsten kwijt. 'Gewoonlijk komen er 10 nieuwe aardappelen van een plant, nu heeft hij er maar een stuk of 4', legt Jolink uit. 'En die zijn ook nog eens een stuk kleiner. Het worden dus, denk ik, alleen maar Franse frietjes deze zomer.'

De aardappelprijzen en graanprijzen stijgen fors voor boeren en andere inkopers. Uiteindelijk slaat dit over op de consumentenprijzen - al helemaal omdat het in heel Europa zo droog is. Dat betekent dat we aan het einde van het jaar mogelijk iets meer betalen voor onze boodschappen.

Koeien hebben het warm

Henk Jolinks koeien staan nu op stal. 'Er is geen gras meer, dat is allemaal uitgedroogd, dus nu krijgen ze van mij hun wintervoorraad. Ze hebben een ontzettende hekel aan warmte - dus de aankomende week wordt lastig voor ze. Door het weer produceren ze ook minder melk', besluit de melkboer.

Alle pluimveehouders en varkensboeren die Jolink spreekt, geven aan dat ze alles doen om hun stallen zo koel mogelijk te houden.