Bouwvakker gewond na ongeluk met slijptol

NIJKERK - Een bouwvakker is woensdag gewond geraakt bij een school aan het Eijkmanplantsoen in Nijkerk.

Wat er precies is gebeurd, is niet duidelijk. Omstanders zeiden dat twee mannen bezig zijn geweest met een slijptol, waarbij er iets misging.

In elk geval één man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De trauma-arts is met de ambulance mee naar het ziekenhuis gegaan.