Opgepakte man bij heidebrand De Hoge Veluwe komt uit gemeente Ede

OTTERLO - De man die werd aangehouden bij de brand dinsdagmiddag in Nationaal Park De Hoge Veluwe is 37 jaar en komt uit de gemeente Ede. Dat meldt de politie woensdag.

Een getuige zag de man in het natuurgebied op de fiets stappen en direct een vuurtje ontstaan. Dit was op de Harderwijkerweg in Otterlo.

De fietser werd aan de hand van zijn signalement getraceerd en staande gehouden. Hij is gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij de brand.

Door het vuur is zo'n vier hectare heide verwoest. De brandweer doet onderzoek naar de natuurbrand.

