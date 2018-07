Houtsnippers in brand in Waardenburg

WAARDENBURG - In Waardenburg blust de brandweer een brand bij een houtverwerkingsbedrijf. Volgens een woordvoerster van de brandweer gaat het om een silo waarin houtsnippers liggen opgeslagen.

Plomp en Zonen aan de Industrieweg produceert onder meer bodembedekking voor paarden, veehouderij en kleine huisdieren.

De eerste melding van de brand was even voor 9.00 uur.

Volgens de brandweer zijn er geen slachtoffers gevallen. 'Wel is de brand moeilijk bereikbaar', zegt de woordvoerster. 'We laten de brandweerlieden elkaar ook sneller aflossen in verband met het warme weer.'

De brandweer zet 4 tankautospuiten, 1 hoogwerker en een voertuig voor grootschalig watertransport in.

De hulpdiensten doen er alles aan om te verhinderen dat het vuur in de silo de transportbanden bereikt.