UIT in het weekend: dit zijn de tips van Esther

ARNHEM - Heb je zin om er lekker op uit te gaan dit weekend, maar heb je nog geen idee wat er allemaal te doen is? Dan heb je geluk, want ik heb de leukste tips voor je op een rijtje gezet.

In het tv-programma UIT met Esther geeft presentatrice Esther Stegeman elke donderdag uitgaanstips voor evenementen, voorstellingen en exposities in Gelderland. Elke week zet ze ook de leuke tips voor het weekend voor je op een rijtje.

Jazz in het centrum van Epe

Vijf zaterdagen lang in de zomer betreden jazzartiesten het podium in Epe tijdens Jazz Comes To Town. Deze zaterdag treden Montis, Goudsmit & Directie en Tristan op. Het gratis festival is te bezoeken vanaf 16.00 uur.

Rocken in Ammerzoden

Heb je zin in een totaal ander muziekgenre, dan is AmmerRock in Ammerzoden misschien iets voor je. Tot en met zondag kun je in The Sacred Heart Pub genieten van beginnende en regionale bands. Ook zijn er bier- en whiskeyproeverijen.

Lichtjesfeest en sprookjes in het bos

Bij de bosvijver in Berg en Bos kun je zaterdag naar het Lumido Lichtjesfestival. Het bos wordt omgetoverd tot een sprookjesachtig decor waarbij onder meer de fonteinen verlicht zijn. Ook kun je naar de nieuwe show 'Do de Dolfijn'. Deze is geschreven en ingesproken door Herman van Veen.

Weekendje TrekkerTrek

Nieuw-Wehl staat dit weekend weer in het teken van de TrekkerTrek. Deze editie zijn er weer verschillende nieuwe dingen te zien. Zo komen er dit jaar nóg grotere tractoren op de baan en kunnen jongeren op zitmaaiers de minibaan op. Zaterdagavond begint het programma om 18.30 uur en op zondag starten ze al 's ochtends vroeg om 09.30 uur.

Struinen over de Blije Markt

Ben je gek op markten, dan kun je dit weekend naar de Blije Markt in Braamt. Op de streekmarkt staan verschillende kramen met onder meer voeding en duurzame producten. De hippe en biologische markt wordt gehouden op het terrein van Markant Outdoorcentrum in Braamt.