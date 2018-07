Busje met zevental klapt op hert

PUTTEN - Op de Garderenseweg in Putten is woensdagochtend na een aanrijding met een hert een busje met 7 personen tegen meerdere bomen gebotst. Meerdere personen raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis.

De bestuurder van een naar verluidt busje met Pools kenteken, raakte na de botsing met het dier de macht over het stuur kwijt. Het hert werd tientallen meters meegesleurd en kwam om.

Het busje kwam schuin over het fietspad langs de Garderenseweg tot stilstand.



Op het ongeluk kwamen vier ambulances af; over de aard van de verwondingen van de inzittenden van het busje is niets bekend.