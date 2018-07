Liveblog Vitesse in Roemenië: Slutskiy-show in Hagi-land

Het terrein van superster Hagi

Het stadion van Viitorul is klein met een capaciteit van 4500.

De verwachting is dat het uitverkocht zal zijn tegen Vitesse. “Dat is hier nogal gauw zo”, meldt iemand van de Roemeense club.

Binnen is het allemaal Gheorghe Hagi wat de klok slaat. De grootste Roemeense voetballer aller tijden heeft zelfs meerdere borstbeelden. En zijn prestaties zijn ook overal vereeuwigd.

Ook de periode van Hagi bij Barcelona is te zien op een enorme wand met kranten-artikelen. De beste Nederlandse voetballer ooit was zijn trainer bij Barcelona.

En dat dit de club is van de Hagi Academie is zelfs op de vloer zichtbaar.

De persconferentie begint ook met Hagi, maar dan junior. Ianis Hagi is negentien jaar en nu al een bepalende speler bij Viitorul. Even leek het erop dat hij de wedstrijd zou missen door een schorsing vanwege twee gele kaarten, maar in deze fase van de Europa League leiden drie gele kaarten blijkbaar pas tot een schorsing. Het is een vriendelijke, ietwat timide jongen, die benadrukt dat Vitesse meer ervaring heeft met dit soort wedstrijden. "Maar wij spelen thuis, dat kan een voordeel zijn. We hebben Vitesse goed geanalyseerd. We proberen een positief uitgangspunt neer te zetten voor de return."

Daarna meldt Hagi senior zich. Wat opvalt is hoe ontspannen de grote vedette van Roemenië is. Hij lacht veel, maar komt niet echt tot spannende uitspraken. “Onder druk kunnen goede spelers zich onderscheiden”, en meer van dat soort teksten. Maar zonder meer een fenomeen, dat valt ook te merken aan de manier waarop de pers hem benadert.

Slutskiy steelt de show

Dan is het de beurt aan Vitesse. Namens de spelers is Navarone Foor naar voren geschoven. Hij kwijt zich uitstekend van zijn taak en doet niet aan valse bescheidenheid. Op de vraag wat een goed resultaat is, zegt hij “winst voor ons, met een clean sheet."

En als een journalist oppert dat het twee ploegen zijn die graag willen aanvallen en dat dit veel doelpunten kan opleveren, antwoordt Foor: “Ja, voor ons.” De middenvelder verlaat de persruimte om aan te sluiten bij de ploeg, die gaat trainen. Foor, die bij Vitesse flink aan persoonlijkheid heeft gewonnen, zegt nog even “Succes” tegen trainer Leonid Slutskiy. De Rus draagt een Vitesse-pet en is volkomen ontspannen.

Hij heeft respect voor Viitorul. “Een ploeg die tiktaka voetbal speelt als Barcelona. Een goede combinatie van jonge talenten en meer ervaren spelers.” Een Roemeense journalist rekent uit dat de transferwaarde van Viitorul 13 miljoen is tegen 26 miljoen bij Vitesse. De trainer reageert scherp. "Dat zegt niet alles. Ja, wel als wij 200 miljoen zouden hebben. Hopelijk krijgen we dat in de toekomst. Maar met geld speel je geen voetbal. En er zijn altijd verrassingen, kijk maar naar het WK. Ja, ik ben heel blij hoe wij het daar hebben gedaan met Rusland. Dat was ook verrassend voor mij. Vergelijk het met Roemenië in de jaren 90 met Hagi en Lacatus. Een geweldige generatie die prachtig voetbal speelde. En hun haar verfde", zo toonde Slutskiy zijn historisch besef, verwijzend naar het WK 1998. Toen verscheen de Roemeense ploeg, Hagi incluis, met gele haren aan de aftrap nadat het land zich had geplaatst voor de knock-out fase.

Vervolgens gaat Vitesse trainen. Vooraf dolt Slutskiy nog even met Matavz. "Ik dacht dat jij Nederlands kon", zegt hij tegen de Sloveense spits.

De training begint met een warming-up. En daarna kiest Slutskiy voor een opmerkelijke trainingsvorm. De selectie speelt een soort handbal, waarbij wel mag worden gekopt.

Het gaat er fanatiek aan toe, maar na een kwartier moeten de media het stadion verlaten.

Na de training gaat Slutskiy nog even op de foto met een supporter, die net is aangekomen.

En de Rus blijft maar lachen. Ondertussen heeft hij ook nog een interview gegeven en daarin geeft hij uitleg over het filmpje, dat bij Voetbal Inside al heel vaak werd vertoond. Hij danst daarin heel fanatiek in een Russische TV-show.

Ochtend: 25 fans onderweg

Het zal niet echt druk worden in het uitvak bij de wedstrijd. Maar de eerste fans zijn wel onderweg. In totaal worden er maar 25 verwacht en ze zijn alvast goed geprepareerd.

Er zouden zelf enkele fans zijn die de tocht van bijna 2400 kilometer per auto afleggen. De weersomstandigheden in Constanta zijn anders dan in Nederland. Het is 24 graden het regent zelfs flink aan de Zwarte Zee.

En later op de dag wordt er ook onweer voorspeld. Maar tijdens de wedstrijd zou het 28 graden en zonnig zijn volgens de voorspellingen. Dus niet zoals afgelopen weekend, toen de wedstrijd van Viitorul zelfs moest worden stilgelegd.

Als Vitesse deze ronde door weet te komen, treffen de Arnhemmers een ploeg die is uitgeschakeld in de voorronde van de Champions League. FC Basel, met ex-Vitessenaar Ricky van Wolfswinkel (foto), of PAOK Saloniki, de club die vorig seizoen vooral in het nieuws kwam, omdat de voorzitter met pistool het veld opkwam.

foto: Broer van den Boom

PAOK won gisteravond thuis met 2-1, maar bij de return in Zwitserland kan natuurlijk nog van alles gebeuren. De volgende ronde is op 9 en 16 augustus en daarna is er nog een ronde, op 23 en 30 augustus. En pas dan zou kwalificatie voor de groepsfase een feit zijn. Vorig seizoen was Vitesse daar direct voor geplaatst als bekerwinnaar. Maar dat privilege is inmiddels ook verdwenen, want bekerhouder Feyenoord stroomt de volgende ronde ook al in.

Sturing mag nu wel mee

Dat Vitesse nu Europees speelt, is mede te danken aan Edward Sturing. Hij nam het in april over van Henk Fraser en als interim-trainer won hij met Vitesse zes van de acht wedstrijden, waaronder alle duels in de play-offs. En dus was Europees voetbal een feit.

Dat lukte Sturing in 2002 ook al. Hij nam het toen in de winter over van Ronald Koeman en leidde Vitesse Europa in. Maar het daadwerkelijke Europese avontuur maakte hij niet mee, omdat de clubleiding voor Mike Snoei koos als trainer. Nu is Sturing wel bij zijn zelf verdiende Europese trip, als assistent van Leonid Slutskiy. En Sturing was in 1990 natuurlijk aanvoerder van Vitesse toen de Arnhemmers debuteerden op Europees niveau, uit tegen Derry City.

Over de opstelling van Vitesse is officieel nog niks bekend. Het is wel duidelijk dat de jonge spits Thomas Buitink niet aan de aftrap gaat verschijnen net als vleugelspits Mitchell van Bergen (foto).

De logica van de laatste oefenwedstrijden zegt dat Eduardo het doel verdedigt. De achterhoede bestaat waarschijnlijk uit Vyatcheslav Karavaev, Rasmus Thelander, Jake Clarke-Salter en Alexander Büttner. Op het middenveld worden Thomas Bero en Navarone Foor verwacht en Roy Beerens (foto) is de aanvallende pion in die linie.

Voorin speelt Hilary Gong op de rechtervleugel, Tim Matavz is de spits en Bryan Linssen speelt vanaf zijn vertrouwde linkerflank. Hij is ook de aanvoerder van Vitesse. Tenzij Maikel van der Werff toch speelt, dan draagt hij de band. De training in het stadion is om 18.00 uur plaatselijke tijd, 17.00 uur in Nederland. Tot die tijd is het vooral rust pakken.

ZIE OOK;

Vitesse aangekomen in Roemenië