Hitteblog: 'Nog weken extreem droog', waterschap neemt maatregelen

NK Dressuur slaat dagje over

Het NK Dressuur last het programma voor donderdag af in verband met de warmte. Ook het trainingsschema wordt aangepast. Vrijdag worden er wel wedstrijden gereden. Er zijn extra stallententen gebouwd met niet licht doorlatende zeilen, waardoor het binnen circa 7 graden koeler is.

Chagrijnige koeien in Drempt :(

'Er is geen gras meer, dat is allemaal uitgedroogd, dus nu krijgen ze van mij hun wintervoorraad. Ze hebben een ontzettende hekel aan warmte - dus de aankomende week wordt lastig voor ze. Door het weer produceren ze ook minder melk', vertelt melkveehouder Henk Jolink.

Niet alleen de koeien zijn chagrijnig. Henk legt uit wat de hitte voor hem betekent.



Foto: Flickr

Warm!

De temperaturen zijn al ruim over de 30 graden heen in onze provincie. En het wordt nog warmer...



Wees lief voor uw pakketbezorger

Sommige beroepsgroepen hebben het extra zwaar tijdens deze warme dagen. Een brutaal mens heeft de halve wereld. PostNL vraagt er dan ook maar gewoon om. 'Onze bezorgers kunnen wel wat verkoeling gebruiken.. Zet jij alvast wat ijsjes en water voor ze klaar?!'



Burgemeester gaat ijsjes uitdelen

Samen met de wethouders in Winterswijk. Alles om de ouderen een hart onder de riem te steken.



Fase 2 natuurbrandrisico

In Noord en Oost Gelderland geld natuurbrandrisico fase 2. Door de droogte is er een verhoogde kans op natuurbranden. De gemeente Voorst waarschuwt dan ook op haar website. De tips liggen enigszins voor de hand: geen open vuur stoken in natuurgebieden, fakkels en vuurwerk thuislaten, niet in de natuur koken en alert zijn op verdachte situaties.

'Veroorzaak niet per ongeluk een natuurbrand: gooi daarom sigaretten en glas altijd in een prullenbak of neem het mee', schrijft de gemeente. Mocht het toch misgaan: 'Wacht hulp niet af. Vlucht zo snel en ver mogelijk weg van de brand, indien mogelijk naar de openbare weg.'

De mussen vallen van het dak...

Maar dat vindt kat James uit Elburg geen probleem!



Waterschap zorgt dat Linge niet droogvalt

Het Waterschap Rivierenland heeft de handen vol aan de dalende waterstanden. Bij Doornenburg wordt er water uit het Pannerdensch Kanaal in de Linge gepompt. Vooral belangrijk voor de Betuwe. Maar door het hele Rivierengebied zijn tal van maatregelen van kracht.

'Het Land van Maas en Waal krijgt water uit het Maas-Waalkanaal. Ook vanuit de Maas laat het waterschap extra water in het gebied, bijvoorbeeld via gemaal De Blauwe Sluis bij Maasbommel', aldus het waterschap. 'De Bommelerwaard krijgt water uit de Afgedamde Maas en de Maas. Bij Brakel laat het waterschap voor het eerst sinds 1976 water uit de Afgedamde Maas het gebied in. Vanaf de Maas gebeurt dat bij Hedel en gemaal Stuvers bij Kerkdriel.'

Dit alles om een goede balans te krijgen tussen de hoeveelheid water in de verschillende rivieren.

De politie helpt een handje mee

'Houd kwetsbare groepen als ouderen extra in de gaten', staat er in het hitteplan. Deze agenten geven alvast het goede voorbeeld. Het is niet heel goed te zien, maar Gerrit heeft een prachtige Omroep Gelderland-pet op.



Geen bingo! We herhalen: geen bingo!

Onze mediapartner Locourant meldt dat de bingo bij WHC in Wezep vrijdag niet doorgaat. De reden is het warme weer. Gelukkig is er ook goed nieuws voor de liefhebbers van dikke stiften en volle kaarten: 'De eerstvolgende bingo-avond bij WHC is op vrijdag 31 augustus.'

Nog lang niet van de hitte af

De langetermijnverwachtingen van MeteoGroup laten een en hetzelfde beeld zien: hitte en droogte. De komende periode houdt het warme weer dus nog wel even aan. Alleen zaterdag komt er wat verkoeling met een pittige bui hier en daar. Tot 9 augustus blijft het volgens de verwachtingen warm en droog. 'Dit is echt uniek, bijzonder, bizar, hoe je het noemen wilt', zegt weerman Jordi Bloem. Hij houdt wel een slag om de arm: 'De voorspellingen gaan ver vooruit. Dat maakt het wat onzekerder.'



Hortensia's in Kerkdriel

De hortensia's van Rebecca Redering in Kerkdriel kunnen er weer even tegen.

Vitens: 'Douche een keer minder'

Waterbedrijf Vitens ziet nog steeds een groter waterverbruik dan gemiddeld. 'Normaal gebruiken we 120 liter water per persoon, per dag', vertelt een woordvoerder. 'Op dit moment is dat zo'n 160 liter. Douchen is alleen al goed voor ongeveer 53 liter per dag.' Vitens zegt volop bezig te zijn om aan de grote vraag te kunnen voldoen. 'Gelukkig wordt er goed naar onze oproep geluisterd om minder water te gebruiken. We gaan bewuster met water om', besluit de woordvoerder.

Strooien in de zomer

In Arnhem gaat er vandaag een strooiwagen de weg op. 'Er wordt gestrooid op verschillende kruispunten door de hele stad', laat de gemeente weten. Door de hoge temperaturen kan het asfalt zacht worden en beschadigen. Strooizout moet die beschadigingen voorkomen. De temperatuur van het asfalt in de stad liep dinsdag op tot 52,8 graden.

Zie ook: Asfalt kan tachtig graden worden, zout strooien als remedie

Bermbrand bij Hierden

De brandweer is woensdagochtend gealarmeerd voor een bermbrand bij Hierden. Door het aangrenzende bos werd er snel gehandeld. Bij aankomst leek alles gelukkig mee te vallen.



Droger dan in 1976

De zomer van 1976 ging de boeken in als extreem warm en kurkdroog. Toch is het nu droger dan op 25 juli 1976. Ruim veertig jaar geleden bedroeg het neerslagtekort vandaag 257 millimeter. Inmiddels noteren we deze zomer al een neerslagtekort van 261 millimeter in de provincie. 'In het verleden bereikte het neerslagtekort in extreem droge zomers zijn hoogste waarde meestal pas in augustus', weet het KNMI. Het ergste moet dus nog komen. Om het daadwerkelijke record van 1976 te breken moet er een neerslagtekort zijn dat groter is dan 363 millimeter aan het einde van de zomer.

Wordt het hitterecord uit 1944 gebroken?

'Net niet, denk ik', zegt weerman Jordi Bloem. 'Het wordt wel spannend, want er zijn mogelijkheden.' In Warnsveld werd op 23 augustus 1944 de warmste temperatuur ooit gemeten: 38,6 graden. 'De kans is morgen of vrijdag het grootst', aldus Bloem. De temperatuur werd in 1944 overigens gemeten door huisarts Johannes B. Thate. Hij was vrijwillig waarnemer van het KNMI tijdens de oorlog. Enige tijd werd er getwijfeld aan de meting die B. Thate verrichte. Na gesprekken met zijn zoon bleek de meting wel degelijk te kloppen.

Regen? Ja, regen!

Herkent u het nog?



Foto uit Culemborg: Omroep Gelderland

KNMI: Wen er maar aan!

In de toekomst zullen we een zomer als deze koel gaan noemen. Dat zegt klimaatdeskundige Geert Jan van Oldenborgh van het KNMI tegen de NOS. 'De hittegolven zijn nu ongeveer drie graden warmer dan honderd jaar geleden. In de toekomst gaat het alleen maar warmer worden', vertelt hij. De hittegolven zijn niet eens zeldzaam meer, aldus Van Oldenborgh. 'Ze komen nu eens per twee of drie jaar voor. Vroeger was dat eens per twintig jaar.'

Brandweer druk met nablussen op de Veluwe

De brandweer is nog steeds aan het nablussen op de Veluwe bij Otterlo. Dinsdag ging daar ongeveer vier hectare heide in vlammen op. 'Er zit nog zoveel warmte in de grond dat het blijft smeulen', aldus de brandweer. Bij de paasbrand in 2014 waren er vijf dagen later nog rookpluimpjes zichtbaar. De brandweer hoopt dat het bij deze brand iets sneller gaat.

Verslaggever Hans de Herdt op de Veluwe



Inmiddels is er iemand aangehouden voor de grote natuurbrand.

Dinsdag gingen er veel brandweereenheden richting de Veluwe om te redden wat er te redden viel. Maar blussen in de brandende zon met enorme vlammen? 'Ontiegelijk heet', aldus een brandweerman. 'Op gegeven moment heb je het idee dat je lichaam het niet meer aankan. Dat het lichaam de warmte niet meer kwijt kan.'

Plaatselijk klap onweer?

Komt er dan toch nog even regen met een lekkere klap onweer? Nee, hoogstens tien druppels. Even leek het erop dat er fikse buien vanaf België richting de provincie zouden komen. Maar dat zijn 'uitstervende onweersbuien', weet weerman Jordi Bloem. En dus is verkoeling nog even ver te zoeken. De verwachting voor vandaag: tropisch warm met temperaturen tot 34 graden.



Sproeiverbod Rivierenland

'Vanwege de aanhoudende droogte geldt per woensdag 25 juli in het gehele Rivierengebied een beregeningsverbod van gewassen met oppervlaktewater', aldus het Waterschap Rivierenland. Het verbod geldt tussen 09:00 en 18:00 uur. Ook het sproeien van de tuin is tussen die tijden verboden. 'Of het nu een kleine pomp is of een groot waterkanon, een overtreding kan leiden tot een boete', schrijft het Waterschap. Een boete kan zomaar 550 euro of meer bedragen.

Pas op! Blauwalg

Het waterschap controleert extra op blauwalg in zwemwater. Die controles zijn nodig aangezien de blauwalg snel kan groeien als de watertemperatuur boven de 25 graden komt. Controleur Bob van IJzendoorn verwacht dan ook op steeds meer plekken blauwalg aan te gaan treffen. Advies: ga er niet zwemmen. De bacterie kan zorgen voor huidirritatie, jeuk en rode vlekken.

Maar waar kun je dan nog wel zwemmen?



Pas op! Laag water

Naast de blauwalg is het ook handig om op te passen voor het lage water. De gemeente Lingewaard waarschuwt: 'De bodem kan plotseling steil aflopen als je ergens het water in gaat.'



Code oranje

Sinds dinsdag geldt code oranje in vrijwel het hele land. Het KNMI geeft die code voor 'extreme hitte, vooral in stedelijke gebieden'. Weerman Jordi Bloem: 'In versteend gebied kan het nog veel warmer aanvoelen dan de 33 of 34 graden op de thermometer.' De weercode geldt in ieder geval nog tot vrijdagochtend. De kans op verlenging is groot aangezien vrijdag de warmste dag van de week lijkt te gaan worden. Bereid u voor: het wordt 36 tot 37 graden.

Actie! Gratis emmer water over je hoofd

Op zoek naar wat verkoeling? Dan is deze actie van een snackbar in Winterswijk wat voor jou! Bij besteding van tien euro of meer krijg je een gratis emmer water over je heen. Dat ziet er ongeveer zo uit...



In actie voor bosdieren

Dierenliefhebbers uit Groesbeek kunnen het niet langer aanzien. Ze gaan het bos in om bosdieren te voorzien van water. 'Ik wil aan alle dierenvrienden vragen om drinkplekjes te zetten. Zoveel dieren hebben het moeilijk', schrijft de initiatiefnemer. Eerder verdronken er al twee reeën in Radio Kootwijk. Het water in een waterbassin stond lager dan normaal waardoor de beesten erin verdronken.



Nog meer regen!

Uit het Rivierengebied komen verschillende meldingen van plaatselijke buitjes.



Foto uit Wageningen: Annemieke Lasschuit

Foto uit Zaltbommel: Heleen Stuiver

