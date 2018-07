Buien? Er vallen misschien 10 druppels, zegt de weerman

WAGENINGEN - Onweersbuien vanuit België trekken vanochtend langzaam naar het noorden. Maar betekent dat dan ook dat onze provincie eindelijk regen van betekenis krijgt? Weerman in Wageningen Jordi Bloem boort de hoop van Gelderland de kurkdroge grond in.

'Het zijn uitstervende onweersbuien. Mogelijk valt hier een klein beetje, tien druppels of zo', reageert hij.

Vanmiddag en vanavond kan er wel in het oosten van Gelderland een onweersbui ontstaan, aldus de weerman van MeteoGroup. 'Maar op de meeste plaatsen blijft het droog.'

Weerman Jordi Bloem van MeteoGroup in Wageningen op Radio Gelderland:

Nachtrecord aan diggelen

De voorbije nacht was de warmste 25 juli-nacht sinds het begin van de metingen in het weerstation in Deelen. Bloem: 'Het was er 21 graden. Het vorige record was 18,1 graden van 25 juli 2006.

Foto: screenshot Weeronline.nl

En vanmiddag wordt het zinderend heet, dat wil zeggen zo'n 31 graden aan de Randmeren tot 34, 35 graden in Nijmegen en de Achterhoek. Bloem: 'En dan voelt het in de stedelijke gebieden nog veel heter aan.'

Morgen en vrijdag wordt het volgens Bloem 'belachelijk heet'. '36 of 37 graden is ongekend voor ons. De nachten worden ook nog warmer, vooral de nacht naar zaterdag. Daarna gaat de hitte Gelderland uit, maar het blijft boven de 25 graden. En zaterdag valt op veel plekken een aantal buien.'

Is dat genoeg voor de tuin en de natuur? 'Hmmm, nee. Als je geluk hebt valt er lokaal tien liter per vierkante meter. Vanaf zondag is het opnieuw een tijd droog.'