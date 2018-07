In een brandweerpak in de volle zon een heidebrand blussen: 'Ik heb dit nog nooit zo heet meegemaakt'

Met plus 30 graden Celsius een brand blussen, zoals dinsdag op de heide bij Otterlo, dat moet een marteling zijn. Een brandweerman legt uit: 'Het is alsof je aan het topsporten bent. Je begint overal te zweten. Het is in één keer intens warm. Je hebt natuurlijk je laarzen aan, je hebt de broek, je jas. De helm op en dan ook nog je masker op. Dus je bent helemaal dik ingepakt en dat is voor de afvoer van de warmte natuurlijk niet ideaal.'

'Het is heet, zo heet, ontiegelijk heet'

Een ander vertelt: 'Het is erg heet, erg heet, ik heb het nooit eerder meegemaakt - zo heet. Dit is voor mij nieuw deze ervaring, zo ontiegelijk heet. Op gegeven moment heb je het idee dat je lichaam het niet meer aankan. Dat het lichaam de warmte niet meer kwijt kan.'

Kijk hier een video over de puffende brandweermensen:

Maar, er is één ding dat hij consequent doet: genoeg blijven drinken. En daar wordt ook op toegezien door de ondersteunende troepen, die de brandweermannen en -vrouwen in de gaten houden en van vocht voorzien.

Zoals deze brandweerman afsluit: 'Je vindt het leuk. Je doet het hiervoor, maar na één, twee uur begin je wel af te taaien. Dan vind je het wel fijn als je afgelost wordt.'

