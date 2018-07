Sabak definitief naar NEC, tekent voor vier jaar

NIJMEGEN - De 19-jarige Belgische middenvelder Paolo Sabak gaat voor vier jaar naar NEC. Dat heeft de club direct na afloop van de wedstrijd tegen Kayserispor bekend gemaakt.

De transfer hing al in de lucht, maar is nu dus definitief. Sabak is een veelvuldig Belgisch jeugdinternational. Hij speelde vier wedstrijden voor het eerste elftal van Genk en speelde eerder in de jeugd van KV Mechelen, RC Mechelen en Lierse SK. Sabak geldt als een groot talent en komt het beste tot zijn recht als aanvallende middenvelder.

Lichtvoetig

Technisch directeuur Remco Oversier zegt over de aanwinst: 'Paolo is een lichtvoetige, creatieve middenvelder die graag aan de bal is. Tevens kan hij in een vrije rol op de vleugels uit de voeten, waardoor we daar ook weer een extra optie hebben. Hij zal de komende seizoenen de kans krijgen om zich te ontwikkelen binnen ons eerste elftal met als doel uit te groeien tot een belangrijke kracht binnen de club.'

Sabak is na Gino Coutinho, Terry Sanniez, Josef Kvida, Tom Overtoom en Randy Wolters de zesde nieuwe aanwinst van NEC. Anass Achahbar werd opnieuw gehuurd van PEC Zwolle. De Nijmegenaren zoeken in ieder geval ook nog een linksback en een vleugelspits.

