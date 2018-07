NEC klopt Kayserispor in eigen Goffert

NIJMEGEN - NEC heeft dinsdagavond de oefenwedstrijd tegen het Turkse Kayserispor met 2-1 gewonnen. Kayserispor speelt op het hoogste Turkse niveau.

Bij rust was het 0-0. Kort na rust, in de 51e minuut maakte Anass Achabar de 1-0 voor de Nijmegenaren. Drie minuten later was het al 2-0 door een doelpunt van Tom Overtoom, de middenvelder die deze zomer over kwam van Almere City FC benutte een strafschop.

Een kwartier voor tijd kwam de Turkse ploeg terug in de wedstrijd door Asamoah Gyan. De Ghanese stervoetballer maakte er 2-1 van.

NEC speelde met veel jongelingen maar wist de Turkse club, die deze zomer Feyenoorder Basacikoglu aantrok, dus toch te verslaan.

De hele wedstrijd is terug te zien op het You Tube-kanaal van de Turkse club.