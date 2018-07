De Graafschap onderuit in vriendschappelijk potje tegen Groningen

De Graafschap is terug in de eredivisie Foto: ANP

SILVOLDE - De Graafschap heeft de oefenwedstrijd tegen FC Groningen, dat net als de Achterhoekers in de eredivisie speelt, met 1-3 verloren

Bij rust stond De Graafschap met 0-2 achter. Tien minuten na de pauze maakte Jordy Thomassen de 1-2. Kort voor tijd besliste Groningen de wedstrijd. Een penalty, gegeven na een handsbal van Sven Nieuwpoort, werd benut en dat betekende 1-3.

Bijna afgelast

Bijna was de wedstrijd niet door gegaan. Het veld van FC Winterswijk was niet goed genoeg om de wedstrijd door te laten gaan, maar uiteindelijk bood Sportclub Silvolde uitkomst. De wedstrijd mocht daar gespeeld worden. Veel mensen wisten de weg naar het sportpark te vinden. Het was druk.

Bekende gezichten

Voor trainer Henk de Jong was de wedstrijd een weerzien met de club waar hij twee periodes werkte. Hij was als trainer actief bij FC Groningen en werkte er ook korte tijd als accountmanager, vlak voor hij trainer werd van De Graafschap. Ook voor Stef Nijland was de wedstrijd bijzonder. De kersverse Graafschapper speelde tegen zijn oud club, waar zijn vader ook nog eens directeur is. Ook Agil Etemadi en Frank Olijve hebben een verleden bij FC Groningen.

