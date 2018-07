Deel dit artikel:











Waar kun je wel en niet zwemmen? Bekijk de volledige kaart hier Foto: PxHere

ARNHEM - Zwemmen is verfrissend en lekker met dit warme weer. Maar pas wel op: niet alle watertjes, beken en plassen zijn hier geschikt voor. Er is kans op zwemmersjeuk, botulisme en blauwalg (dat er eigenlijk altijd groenig uitziet, dus laat je niet verrassen). In dit kaartje kun je precies zien waar je veilig kunt zwemmen - en waar niet.

LocalFocus verzamelde de gegevens van Zwemwater.nl. Die website is een initiatief van onder andere Rijkswaterstaat. Je kunt er de kwaliteit van zwemwaterlocaties checken en er worden eventuele waarschuwingen gepubliceerd. De onderstaande kaart is gemaakt op dinsdag 24 juli. Voor 73 locaties in ons land gold op die dag een waarschuwing. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52