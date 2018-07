Dode bomen in de rivier leggen, waar is dat goed voor?

Op verschillende plekken in de Waal en de IJssel worden dode bomen verankerd in de rivieren gelegd. Ze zijn enthousiast bij Rijkswaterstaat en natuurorganisaties. Jarenlang probeerden zij de waterkwaliteit te verbeteren, maar met onvoldoende resultaat.

Kijk hier naar een video over de plaatsing van dode bomen:

In de Spiegelwaal bij Nijmegen worden vijftien dode bomen verankerd in het ondiepe water geplaatst. Het is een van de onderdelen om de waterkwaliteit te verbeteren. Het is de bedoeling dat in de komende jaren zo'n 100 dode bomen per riviertak worden geplaatst.