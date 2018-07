Deel dit artikel:











Vrachtwagenchauffeur naar ziekenhuis na botsing met boom Foto: Omroep Gelderland

KOOTWIJKERBROEK - Op de Kootwijkerbroekerweg in Kootwijkerbroek is dinsdagmiddag een trucker tegen een boom gebotst. De ravage is enorm.

Het slachtoffer moest door de brandweer bevrijd worden. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeval met de truck met een oplegger kon gebeuren is niet duidelijk. De weg tussen Stroe en Kootwijkerbroek is dicht. Foto: Omroep Gelderland Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52