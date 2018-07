Hitte in Gelderland, maar ook zomersneeuw

Twan Teunissen uit Nijmegen van natuurorganisatie ARK zag de zomersneeuw twee dagen geleden. Een verklaring voor het fenomeen heeft hij niet. 'Wel is het zo dat zomersneeuw gedijt bij warm rivierwater. De Rijn bij Lobith heeft nu een temperatuur van bijna 26 graden. Dat is heel warm.'

Terug van weggeweest

Zomersneeuw was tot 1991 decennialang in ons land niet te zien. Teunissen: 'De eendagsvliegen verdwenen in de jaren dertig van de vorige eeuw door het vervuilde rivierwater. Doordat het water schoner werd, keerde zomersneeuw terug.'

Als de eendagsvliegen zich massaal laten zien lijkt het alsof het sneeuwt, vandaar de term zomersneeuw. De eendagsvliegen nestelen in het rivierwater, vliegen uit om te paren en eitjes af te zetten. Daarna gaan de vliegjes snel dood, aldus Teunissen.

Foto: Archief Omroep Gelderland

Zie ook: Zomersneeuw keert terug