Deel dit artikel:











Man aangehouden voor grote brand De Hoge Veluwe Foto: Omroep Gelderland

OTTERLO - De politie heeft een man aangehouden voor de brand in Nationaal Park De Hoge Veluwe bij Otterlo. Daarbij werd zo'n 4 hectare heide in de as gelegd.

De verdachte zit vast. 'Zijn aandeel wordt de komende tijd onderzocht', schrijft de politie op Facebook. Volgens omstanders is de man aangehouden omdat hij bij de brandhaard stond toen het vuur nog niet zo groot was. Meerdere brandweerwagens bestreden het vuur, dat inmiddels onder controle is. Boeren hielpen mee met nablussen. Het nablussen duurt nog enige tijd. De Veiligheidsregio Gelderland-Midden meldde dat acht bluswagens werden ingezet bij de brand die woedde bij buurtschap Oud-Reemst. Recreanten die in de buurt waren, verlieten op eigen gelegenheid het park. De Harderwijkerweg werd afgezet. Wandelaars en fietsers kregen het advies het gebied te mijden. Vrouw wil dieren evacueren, maar weet niet hoe Een vrouw in de buurt van de brandhaard belde in paniek de politie, zo schrijft die op Facebook. 'Zij wilde en moest haar 3 paarden en 6 honden evacueren, maar ze wist niet hoe. Ze was namelijk in haar eentje. Collega’s zijn direct naar de woning gereden om de mevrouw te hierbij te helpen.' Evacuatie van de dieren hoefde uiteindelijk niet, want de brandweer gaf het sein brand meester. Een woordvoerster van De Hoge Veluwe zei ervan uit te gaan dat het beschadigde heidegebied zich herstelt. Zie ook: Teruglezen liveblog Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52