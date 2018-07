Proef met geurpalen succesvol: stank houdt dieren weg bij spoor

Er zijn landelijk zeven testplekken waar ProRail de zogenoemde geurpalen langs het spoor heeft geplaatst. Twee daarvan liggen in Gelderland. Tijdens de proefperiode nam de overlast van wild met 63 procent af. In Almen waren er zelf helemaal geen meldingen van incidenten meer.

Stille treinen

ProRail zag de noodzaak wel van de proef. Omdat treinen steeds stiller worden en het spoor steeds drukker, nam het aantal aanrijdingen met wild toe. En alles afzetten met hekken was niet haalbaar. Dat kost teveel geld en het sluit dieren teveel in.

Door de geur barrières hielden dieren zich veel korter of helemaal niet meer op in de spooromgeving. Op de meeste plekken werkte ProRail met de stof Tupoleum. Die hing in flesjes aan de palen. In de stof zit een brandlucht vermengd met de geur van grotere dieren dan die in de gebieden rondlopen.

